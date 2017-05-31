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Общество

1 июня в Баку и на Абшероне тепло, но возможен дождь 31.05.2017 13:56

В четверг, 1 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами дождь, возможна гроза.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +15 до +18, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +16 до +18, днем - от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 80–90%, днем - 55–65%.

В районах Азербайджана 1 июня периодически будет дождь с грозой, местами осадки будут интенсивными, есть вероятность града. Будет преобладать западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +19, днем - от +23 до +28. В горах ночью - от +5 до +10, днем – от +13 до +18 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 1 июня временами усиливающийся северный ветер хазри может создать ощущение дискомфорта для жителей Абшеронского полуострова.

Елена Остапенко, Э.Т.

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