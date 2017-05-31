В Азербайджане трудовой стаж будет влиять на срок извещения работника при увольнении.

Как сообщает 1news.az, подобные поправки были внесены 31 мая на пленарном заседании Милли Меджлиса в Трудовой кодекс.

В соответствии с принятыми поправками, в случае сокращения штатов работодатель при предупреждении сотрудников о расторжении трудового договора будет учитывать их трудовой стаж.

Так, при расторжении договора работодатель должен известить работника об увольнении за две календарные недели в случае, если его трудовой стаж составляет менее одного года, за четыре календарные недели - если трудовой стаж составляет от одного до пяти лет, за шесть календарных недель - если трудовой стаж составляет от пяти до 10 лет, за девять календарных недель - если трудовой стаж составляет свыше 10 лет.

Напомним, что прежде при сокращении штатов до расторжения трудового договора необходимо было официально известить об этом работника как минимум за 2 месяца.

Эльшан Рустамов, Г.Р.