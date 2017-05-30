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Общество

Ограничивается водоснабжение ряда поселков Баку 30.05.2017 11:28

ОАО «Азерсу» предупреждает об ограничениях в подаче питьевой воды в ряд бакинских поселков и дачных массивов.

Как сообщает «Азерсу», 30 мая в течение 24 часов будет ограничено водоснабжение в поселках Сарай, Новханы, Горадил, Фатмаи, Мехтиабад, Дигях, Маштага, Пиршаги, Кюрдаханы, Бильгях, Нардаран, Рамана, Бакиханов, Сабунчи, и частично в дачных массивах.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на проходящем через поселок Сарай участке магистрального водопровода Джейранбатан-Маштага.

ОАО «Азерсу» приносит извинения абонентам за причиняемые неудобства.

Ф.Багирова

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