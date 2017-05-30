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Общество

Руководство Генпрокуратуры взяло на особый контроль расследование попытки суицида вынужденного переселенца 30.05.2017 23:01

Руководство Генеральной прокуратуры взяло на особый контроль расследование попытки суицида вынужденного переселенца из Агдамского района Гусейнова Вилаята Барат оглу.

Как сообщает АПА, об этом отмечается в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В сообщении говорится, что проживающий в селе Шахсеван Тезекенд Агджабединского района вынужденный переселенец из Агдамского района Гасымов Муталиб Сары оглу 1 мая текущего года позвонил на службу «102» МВД и сообщил о краже 1 головы крупнорогатого скота с пастбища.

По факту в следственном отделении Агджабединского райотдела полиции было возбуждено уголовное дело. Заявитель Гасымов Муталиб сообщил, что в совершении кражи подозревает вынужденного переселенца из Агдамского района Гусейнова Вилаята Барат оглу, проживающего в настоящее время в селе Шахсеван Тезекенд Агджабединского района. Для взятия показаний по делу В.Гусейнов был приглашен 10 и 27 мая в отдел, однако последний уклонился от следствия без предъявления каких-либо причин.

После этого 30 мая около 12.55 дня он, облившись горючей смесью перед приемной Генпрокуратуры, поджег одежду на себе. Однако, попытка суицида была предотвращена в результате вмешательства сотрудников полиции, осуществляющих охрану здания и общественного порядка.

После оказания  неотложной медицинской помощи, В.Гусейнов был помещен в ожоговое отделение больницы №5.

В ходе расследования установлено, что В.Гусейнов ранее не обращался в Генпрокуратуру в связи с недовольством следствием по вышеуказанному делу.

Отметим, что В.Гусейнов ранее был судим за кражу и по решению Агдмаского районного суда от 1 февраля 2013 года был взят на регистрацию в Агдаском межрайонном психдиспансере с применением в отношении него принудительного амбулаторного наблюдения и психиатрического заболевания.

Указанные особенности взяты под особый контроль руководства Генеральной прокуратуры, даны конкретные указания по расследованию причин попытки самоубийства.

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