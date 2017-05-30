Начала работу измененная схема движения автотранспорта на автомобильном круге «Гялябя» (на пересечении улиц Гасанбека Зардаби и Абдулвахаба Саламзаде в Ясамальском районе Баку).

Как сообщили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, движение по кругу уже регулируется установленными светофорами.

«Основная цель этого - обеспечение безопасности движения и устранение пробок на кругу. В режиме очередности и продолжительности включения сигналов небольшое преимущество отдано автомобилям, двигающимся по улице Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Зардаби», - подчеркнули в управлении.

Также там отметили, что отныне автомобили, выезжающие с улицы Моллы Панаха Вагифа, не могут выезжать на круг, а должны поворачивать только направо - на улицу Гасанбека Зардаби.

«Владельцам автомобилей, проживающим на улице Моллы Панаха Вагифа, следует учитывать это и соблюдать требования новых дорожных знаков», - заявили в управлении, отметив, что на кругу уже построен разделительный барьер, препятствующий выезду машин с ул.М.П.Вагифа на круг Гялябя.

Тимур Рзаев, Э.Т.