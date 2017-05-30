Бакинское транспортное агентство изменяет месторасположение Центра обмена транспортом (транспортного хаба) у станции метро «Кероглу», связывающего столицу с пригородными поселками.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, хаб от здания наземного вестибюля у метро (пирамиды) будет возвращен на прежнее место на проспекте Зии Буниятова.

«Перенос хаба запланирован на эту неделю, уже начаты подготовительные работы для этого», - подчеркнул М.Агаев.

Отметим, что хаб, в который прибывают 29 автобусных маршрутов, был перемещен в ходе подготовки к проведению в Баку Исламиады.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2015 года подписал Указ об осуществлении дополнительных мер, направленных на проведение реформ в транспортной сфере в целях усовершенствования системы управления транспортом, расширения транспортных услуг для пассажиров в соответствии с международными стандартами, усиления контроля над пассажироперевозками, регулирования транспортного движения и продолжения реформ в данной сфере.

В рамках исполнения Указа было создано Бакинское транспортное агентство. В его состав входит Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева генеральным директором Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров назначен Вусал Агамамед оглу Керимли.

Тимур Рзаев, Э.Т.