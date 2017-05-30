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Общество

Момент гибели полицейского в аварии с Porsche попал на камеру – ВИДЕО 30.05.2017 18:00

Тяжелое ДТП на Сальянском шоссе, в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку, где в автомобиль патрульно-постовой службы марки Fiat Doblo (госномер 99-AP-658) врезался внедорожник марки Porsche Cayenne (госномер 10-VV-155), было запечатлено видеорегистратором проезжавшего мимо автомобиля.

Как сообщает 1news.az, на видео видно, как полицейский Fiat поворачивает налево через двойную сплошную, и в этот момент в него на полной скорости врезается внедорожник.

Напомним, что в ДТП погиб 25-летний сержант полиции Эмин Зейналлы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса Азербайджана, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО - АПА

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Возбуждено уголовное дело по факту гибели полицейского в аварии с Porsche – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 

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