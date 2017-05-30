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Общество

Во вторник вечером в радиоэфире первый выпуск программы о Европе и Евросоюзе 30.05.2017 17:48

Первый выпуск программы на радио ASAN под названием AvropadASAN можно послушать во вторник, 30 мая, в 18.30 на частоте 100 FM.

Новая радиопрограмма посвящена Европе и Евросоюзу и нацелена на построение мостов взаимопонимания между азербайджанским и европейским обществами. Гостем первого выпуска станет посол Евросоюза в Азербайджане Малена Мард.

Как посол отмечала ранее, новая радиопрограмма нацелена на то, чтобы продемонстрировать культурное многообразие Европейского Союза и его стран-членов, а также сделать Европу понятной для азербайджанской публики.

AvropadASAN представит слушателям новости о Европе образовательного, информативного и развлекательного характера, в том числе о культуре и путешествиях. Также программа должна стать гидом по европейским культурным событиям, происходящим в Азербайджане.

Новая часовая радиопрограмма будет выходить в первый и третий вторник каждого месяца с 18.30 до 19.30 на частоте 100FM. Во второй и четвертый четверг каждого месяца можно будет услышать повтор программы с 14.00 до 15.00. 

Инициатива реализована совместно Делегацией Евросоюза в Азербайджане, Университетом ADA и радио ASAN.   

Елена Остапенко, Э.Т.

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