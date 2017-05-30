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Общество

В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное увольнение женщины 30.05.2017 16:36

В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по причине ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, в одиночку воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет.

Это предусматривают изменения, предлагаемые в Уголовный кодекс Азербайджана, сообщает Trend.az.

Согласно изменениям, необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по причине ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, в одиночку воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет, будет наказываться штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов.

В действующем законодательстве размер штрафа составляет от 500 до 1000 манатов.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 31 мая.

А.А.

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