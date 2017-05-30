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Общество

BakuBus обучает школьников правилам поведения в автобусах – ФОТО 30.05.2017 15:16

ООО BakuBus провело мероприятие «Будущий пассажир» для учеников средней школы №285, расположенной в Сураханском районе Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ООО BakuBus Мансур Пириев, школьники посетили Тренировочный центр, где познакомились с процессом тренировки водителей автобусов.

Им также рассказали о правилах поведения в общественном транспорте, безопасном пользовании им, правилах дорожного движения, дорожных знаках и т.д.

Школьники также посетили Аллею шехидов и почтили память героев, погибших за свободу,  независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В завершении мероприятия школьникам вручили памятные подарки от ООО BakuBus.

Напомним, что подробно со всеми маршрутами автобусов ОАО BakuBus можно ознакомиться на официальном сайте BakuBus.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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