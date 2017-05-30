Перекрыто движение по улице Физули в Насиминском районе Баку, на участке от Дворца Гейдара Алиева до Бешмяртябя.

Как сообщает 1news.az, улица перекрыта Дорожной полицией, все автомобили направляются в объезд, на улицу Самеда Вургуна, что вызвало большие пробки на ней, оставшейся части улицы Физули и других близлежащих улицах.

В Дорожной полиции Баку 1news.az не назвали причину перекрытия дороги, отметив лишь, что оно временно, и вскоре улица Физули будет вновь открыта для движения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ФОТО автора