Со среды, 31 мая, в районах Азербайджана будут наблюдаться нестабильные погодные условия.

Национальный департамент гидрометеорологии Азербайджана предупреждает, что во второй половине дня, начиная с северных и западных районов, по стране пройдут дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, может выпасть град.

Будет преобладать западный ветер, который местами немного усилится. Есть вероятность поднятия уровня воды в реках.

Нестабильные погодные условия сохранятся до вечера 3 июня.

Елена Остапенко, Э.Т.