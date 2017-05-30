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Общество

Очищено от мин свыше 2,25 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 30.05.2017 14:11

Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в понедельник, 29 мая, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 22 763 квадратных метра территории села и подъездных дорог к нему.

В ходе работ были обнаружены 1207 осколков.

В целом за последние 97 дней очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружен 71 неразорвавшийся боеприпас, 24 противопехотные мины марки ОЗМ-72 и 31 противотанковая мина марки ТМ-57, а также 108 взрывателей к минам марки ТМ-57.

Кроме того, обнаружены 108 тысяч 368 осколков.

В результате очищен 2 млн 252 тысячи 271 квадратный метр (225,23 гектара) территории села.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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