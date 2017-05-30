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Общество

31 мая в Баку и на Абшероне тепло и без осадков 30.05.2017 14:03

В среду, 31 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, к вечеру облачность усилится, утром местами небольшой туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +15 до +17, днем - от +24 до +29 градусов. Непосредственно в столице ночью от +15 до +17, днем - от +26 до +28 градусов.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75–85%, днем - 50–60%.

В районах Азербайджана 31 мая в основном без осадков, однако в дневные часы, начиная с некоторых северных и западных районов, по территории страны пройдут дожди и грозы, местами осадки будут интенсивными, есть вероятность града.

Утром местами туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +19, днем - от +27 до +32 градусов. В горах ночью - от +6 до +11, днем  от +15 до +20 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 31 мая преимущественно комфортная температура воздуха благоприятно отразится на состоянии метеочувствительных людей, однако уже 1 июня временами усиливающийся северный ветер хазри может создать ощущение дискомфорта.

Елена Остапенко, Э.Т.

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