28 мая с 20.35 по анкарскому времени Стамбульский мост Султана Мехмета Фатиха засверкал цветами государственного флага Азербайджана. Цвета последовательно меняются по четырем разным композициям.

Путники, движущиеся между Европой и Азией, с большой любовью и интересом наблюдают за мостом, напоминающим громадную люстру, фотографируются на память, делятся в социальных сетях увиденной картиной.

Отметим, что это уникальное праздничное поздравление осуществлено по инициати, при поддержке губернаторства Стамбула, Министерства транспорта, мореходства и коммуникаций Турции.

1news.az