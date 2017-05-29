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Общество

30 мая в Баку и на Абшероне до +29 29.05.2017 17:20

Во вторник, 30 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +15 до +18, днем от +24 до +29 градусов. Непосредственно в столице ночью от +15 до +17, днем от +26 до +28 градусов.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70 – 80%, днем 55 – 65%.

В районах Азербайджана 30 мая в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах пройдут дожди и грозы. Восточный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +19, днем от +27 до +32. В горах ночью от +7 до +12, днем +18 до +23.

Елена Остапенко

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