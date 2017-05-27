«Служба государственной безопасности передала Министерству обороны данные о шпионской сети. Операция по задержанию шпионов была проведена руководством Минобороны по поручению Президента Ильхама Алиева».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев перед спортивным забегом, посвященном Дню Республики.

По словам М.Гулиева, в Азербайджане здесь есть и шпионы, работающие на иностранные государства.

«Но мы их успешно обезвреживаем», - подчеркнул М.Гулиев.

Тимур Рзаев