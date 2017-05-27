27 мая во дворце «Гюлистан» состоялась церемония официального открытия V Международного конгресса «Бакинские дни сердца», организованного Азербайджанским обществом сердечно-сосудистой хирургии (АОССХ).

На международном мероприятии, посвященном 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, заведующая отделом вопросов гуманитарной политики Администрации Президента Фатма Абдуллазаде зачитала поздравительное послание главы государства Ильхама Алиева участникам конгресса .

Наряду с местными специалистами, в конгрессе принимают участие около 400 кардиологов и кардиохирургов из 15 стран мира.

Цель мероприятия - внести вклад в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, провести обмен опытом с зарубежными специалистами и обсудить последние новшества медицинской науки в этой области.

Выступивший на открытии заместитель министра здравоохранения Эльсевер Агаев отметил, что с 2009 года АОССХ раз в два года организует Международный конгресс «Бакинские дни сердца». Эти конгрессы, проходящие с участием известных кардиологов мира, являются показателем высокого уровня здравоохранения в Азербайджане. V Международный конгресс «Бакинские дни сердца» также создаст условия для изучения нашими специалистами международного опыта и одновременно сыграет важную роль в пропаганде успехов Азербайджана. Заместитель министра отметил, что V Международный конгресс «Бакинские дни сердца» - это идеальнейшее пространство для проведения обмена мнениями и опытом местными и зарубежными специалистами в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

Говоря об истории развития кардиологии в нашей стране, Э.Агаев отметил, что еще в 1978 году первые операции на открытом сердце среди стран бывшего СССР были проведены в Азербайджане. Коснувшись истории отечественного здравоохранения, Э.Агаев довел до внимания, что по сравнению с первыми годами нашей государственной независимости ситуация в этой сфере изменилась в положительную сторону. Он отметил, что благодаря дальновидности и авторитету общенационального лидера Гейдара Алиева, возвратившегося к власти по настоятельному требованию народа, наряду со всеми областями здравоохранения, была заложена основа важных достижений и в области кардиологии. Можно сказать, что в результате внимания и заботы достойного продолжателя политического курса великого лидера Президента Ильхама Алиева создана вся инфраструктура азербайджанского здравоохранения. За последние 10 лет были капитально отремонтированы или построены и переданы в пользование населения более 600 медицинских учреждений. Большие заслуги в реализации ряда государственных программ принадлежат Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой. Фонд реализовал многие крупные проекты, направленные на заботу о больных диабетом и талассемией и организацию их лечения, проведение акций по сдаче крови, улучшение охраны здоровья матерей и детей.

Председатель АОССХ, доктор медицинских наук Кямран Мусаев отметил, что реализация V Международного конгресса «Бакинские дни сердца» является логическим результатом политики в области здравоохранения архитектора современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно благодаря вниманию и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева кардиология и сердечно-сосудистая хирургия в нашей республике вступили на путь стремительного развития. Дальновидную политику гениального лидера в этой области успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

К.Мусаев проинформировал, что организованные в первый день конгресса курсы «Сосудистый анастомоз» и «Восстановление митрального клапана» были очень полезными, особенно для молодых кардиологов. В международной практике эти занятия называются WET LAB. На организованных в специальных условиях тренингах с использованием современного оборудования проводились практические занятия на сердце животных на тему хирургической анатомии сердца. Практические занятия, организованные для молодых специалистов, еще более повысят научно-практическое значение «Бакинских дней сердца». Одновременно конгресс позволит азербайджанским врачам обсудить с ведущими специалистами мира новейшие достижения в области кардиологии. В рамках организованной социальной программы иностранные гости получат возможность ознакомиться с богатой историей и культурным наследием Азербайджана. Сегодня же на секционном заседании, посвященном теме «Врожденные пороки сердца», обсуждались врожденные пороки сердца и причины их возникновения.

Затем были заслушаны доклады «Использование заплаты клапана при вегетососудистой дистонии с гипертензией легких»(Аббас Афрасиаби, Иран), «Особенности хирургического лечения коарктации аорты» (Эльнур Гасанов, Азербайджан) и «Лечение коарктации аорты эндоваскулярными методами у новорожденных и детей раннего возраста» (Алексей Ким, Россия).

На второй сессии на тему «Коронар 1» обсуждались ранние инфаркты миокарда, различные проблемы с сердцем и причины их возникновения. Сессия продолжилась обсуждениями на темы «Хирургическое обследование при вторичном заболевании митрального клапана» (профессор Рашад Махмудов, Азербайджан), «Семейная гиперхолестеринемия. Невидимая часть айсберга»,(Фирдовси Ибрагимов, Азербайджан), «Реваскуляризация миокарда у больных в возрасте до 40 лет» (Фуад Абдуллаев, Азербайджан) и «Перкутанное вмешательство у больных, перенесших аортокоронарное шунтирование» (Эйваз Аббасов, Азербайджан).

Сопредседатель Турецкого общества сердечно-сосудистой хирургии, профессор Мехметали Озатик, подчеркнув значение конгресса, сказал: «Здесь созданы широкие возможности для того, чтобы поделиться своим опытом с молодыми медиками. Уверен, что организованные тренинги сыграют очень большую позитивную роль в будущей профессиональной деятельности молодых хирургов. Первый курс представит обширную информацию о швах, наносимых на искусственные сосуды, путях их соединения».

Депутат Милли Меджлиса Фаттах Гейдаров подчеркнул, что стремительный экономический прогресс в нашей стране придал мощный импульс развитию всех социальных сфер, в том числе здравоохранения, заметно повысился авторитет отечественной медицины, развивающейся в соответствии с мировыми стандартами. Говоря о реформах и развитии, происходящих в нашей стране как во всех сферах, так и в области здравоохранения, Ф.Гейдаров отметил, что охрана здоровья населения в Азербайджане, улучшение качества медицинских услуг всегда находятся в центре внимания государства как одно из ключевых направлений социально-экономической политики. Стремительное развитие экономики в последние годы повлияло и на сферу здравоохранения, и в результате проводимых в этой области реформ проделана большая работа по охране здоровья населения.

Депутат Милли Меджлиса, известный кардиохирург Рашад Махмудов отметил, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в мире среди неинфекционных заболеваний, становящихся причиной смерти. Он подчеркнул, что кардиология, как и другие области медицины в нашей стране, очень интенсивно развивается. Р.Махмудов высоко оценил успешные операции, проведенные за последние годы азербайджанскими кардиохирургами в Баку и регионах. Он отметил, что кадры, проводящие данные операции, - это молодые люди, направленные в свое время нашим государством на учебу в зарубежные стран. Р.Махмудов также рассказал об обязательном медицинском страховании, применение которого начато в нашей стране.

Председатель Азербайджанского кардиологического общества Фарид Алиев, руководитель созданного недавно фонда «Жизнь» Гаджи Нуран Гусейнов отметили, что отвечающие международным стандартам и оснащенные современным оборудованием лечебно-диагностические центры в столице и регионах позволяют проводить любые операции на сердце.

Конгресс продолжил работу в секциях.

28 мая местные и зарубежные специалисты в секциях «Сердечная недостаточность», «Клапан», «Врожденные пороки сердца», «Коронар» и «Собрание медсестер» проведут обмен мнениями о кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

АЗЕРТАДЖ