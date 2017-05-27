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Общество

Азербайджанский вертолет «Ми-8» совершил вынужденную посадку на каспийском острове 27.05.2017 14:34

В субботу, 27 мая, вертолет «Ми-8» авиакомпании Silkway Helicopters Services совершил вынужденную посадку на острове Чилов в Каспийском море. 

На борту вертолета находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа, во время благополучной посадки никто из людей не пострадал. Воздушному судну также не нанесен урон.

Причиной аварийной посадки вертолета, следовавшего на месторождение «Нефтяные Камни», послужил отказ одного из двигателей. 

Пассажиры будут доставлены на место назначения другим вертолетом.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая займется изучением данного происшествия.

Талыб Бархудаев, И.А.

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