Объявлен прогноз погоды на праздничные выходные 28-29 мая.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра, 28 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью местами на Абшероне кратковременные дожди. Ожидается северный ветер.

В воскресенье на полуострове температура воздуха ночью составит от +14 до +17, днем – от +21 до +26 градусов, непосредственно в Баку ночью 15-17 градусов тепла, днем – 24-26 градусов выше ноля.

Атмосферное давление повысится до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70%-80%, днем – 50%-55%.

В районах Азербайджана в воскресенье возможны грозы, дожди, местами интенсивные, утром местами ожидается туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем – от +25 до +30 градусов.

В горах температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +13 до +18 градусов днем.

В понедельник, 29 мая, в столице и на Абшероне переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на полуострове ночью составит от +13 до +16, днем – от +20 до +25 градусов, в Баку ночью 14-16 градусов выше ноля, днем от 23 до 25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70%-80%, днем – 50%-55%.

В районах Азербайджана 29 мая преимущественно без осадков, но днем в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и дожди. Утром местами возможен туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем – от +26 до +31 градуса.

В горах температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +13 до +18 градусов днем.

Талыб Бархудаев, И.А.