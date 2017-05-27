«Во время IV Игр исламской солидарности никаких попыток осуществить провокации не было».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил журналистам начальник Службы государственной безопасности, Национальный герой Азербайджана генерал-лейтенант Мадат Гулиев перед спортивным забегом, посвященным Дню Республики.

По словам М.Гулиева, превентивные меры для обеспечения этого начали проводиться еще год назад.

«В ходе предпринимаемых мер наши спецслужбы успешно сотрудничали со спецслужбами иностранных государств», - подчеркнул М.Гулиев.

Тимур Рзаев, И.А.