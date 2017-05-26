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Общество
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Simpla.az – удобный онлайн-шопинг для всех, кто ценит свое время 26.05.2017 11:35

Приготовить завтрак, собрать семью – кого на работу, кого в детский сад, кого в школу - отвезти детей, успеть к началу рабочего дня, чтобы полностью погрузиться в работу, а потом опять по пробкам успеть забрать детей, забежать в магазин, приготовить ужин, накрыть стол и завершить день прогулкой или семейным просмотром ТВ.

Список дел современных людей, особенно работающих всю неделю, очень обширен. Каждая секунда становится на вес золота, и решения, позволяющие его сэкономить, сегодня особенно востребованы.

Новый онлайн-магазин Simpla.az позволит пользователям оптимизировать собственный временной ресурс и осуществлять покупки онлайн с доставкой на дом. Онлайн-магазин функционирует и принимает заказы 7 дней в неделю. Оформить заказ можно в любое время суток, тогда как доставка осуществляется в указанное клиентом время в промежутке с 08:00 до 20:00.

Ассортимент Simpla.az постоянно расширяется и на данный момент включает товары всех ключевых категорий - от моющих средств и бытовой химии до продуктов питания и косметики. Вся продукция закупается у официальных дистрибьюторов, благодаря чему клиенты могут быть уверены в ее качестве и условиях хранения.

Выгодные предложения – отличительная особенность Simpla.az. Они появляются на сайте практически каждый день и позволяют покупателям не только совершать оптимальный выбор для семьи, но и экономить.

«Simpla.az – это удобный инструмент осуществления покупок онлайн с доставкой на дом, созданный исходя из потребностей занятых людей, в особенности работающих женщин, которые самостоятельно ведут дом и заняты на работе практически всю неделю. Для наших клиентов важны семейные ценности, они задумываются о качестве приобретаемой продукции и заботятся о здоровье всей семьи», – отмечает директор Simpla.az Лейла Сеидзаде.

При этом, помимо удобного и выгодного шопинга, Simpla.az – это еще и ассистент в ведении хозяйства: на сайте есть блог с полезными статьями и рекомендациями для хозяек.

В случае возникновения вопросов, особенно при совершении покупки в первый раз, клиенты могут обратиться в call-центр Simpla.az, набрав на телефоне *2255.

Более подробная информация представлена на  

http://simpla.az/about-us.html

http://simpla.az/how-to-buy

http://simpla.az/faq

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