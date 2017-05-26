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Общество
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Ряд городов США объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана – ФОТО 26.05.2017 11:15

В городе Западный Голливуд и ряде других городов штата Калифорния (США) в этом году 28 мая объявили Национальным днем Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, в связи с этим мэр города Джон Хейлман и члены городского совета приняли соответствующую декларацию.

В декларации, поступившей в генеральное консульство АР, отмечается, что 28 мая 1918 года Азербайджан, объявив о своей независимости, основал в мусульманском мире первую светскую парламентскую республику.

Республика была признана США и другими демократическими государствами. 

Указывается, что АДР предоставила всем своим гражданам, вне зависимости от вероисповедания, пола, расы и этнической принадлежности, избирательные права. Подчеркивается, что женщины в Азербайджане получили избирательные права на год раньше, чем в США.

За минувшие 20 лет Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, стал партнером США в стратегически важном Каспийском регионе. Отмечается, что миллионы азербайджанцев, проживающие в США и различных уголках мира, отмечают 28 мая День Республики.

Следует отметить, что 28 мая был объявлен Национальным днем Азербайджана и в городах штата Калифорния – Санта Моника и Торренс.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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