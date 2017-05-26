Еще больше ограничено движение по кругу Физули, ликвидация которого начата в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку, проводимой в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает 1news.az, в частности, начата укладка нового асфальта на въезде в круг со стороны улицы Шихали Гурбанова (станции метро «Низами»), вследствие чего проезжая часть улицы на этом участке сужена на две полосы, а асфальтируемый участок огорожен бетонными барьерами.

Водителям рекомендуется учитывать это при движении.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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