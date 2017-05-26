Вновь изменяется схема движения автотранспорта на автомобильном круге «Гялябя» (расположенном на пересечении улиц Гасанбека Зардаби и Абдулвахаба Саламзаде в Ясамальском районе Баку).

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, отныне автомобили, выезжающие с улицы Моллы Панаха Вагифа, не могут выезжать на круг, а должны поворачивать только направо - на улицу Гасанбека Зардаби.

«Владельцам автомобилей, проживающим на улице Моллы Панаха Вагифа, следует учитывать это и соблюдать требования новых дорожных знаков», - заявил В.Асадов.

Отметим, что ранее на кругу Гялябя были установлены светофоры для регулировки движения.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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