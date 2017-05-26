Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана прокомментировала задержание заместителя председателя партии Народного фронта (ПНФА) Гезяль Байрамлы.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС, 25 мая около 22:00 гражданка АР Гезяль Орудж гызы Байрамова при пересечении государственной границы Азербайджана со стороны Грузии на КПП «Шихлы» в Газахском районе республики была задержана в ходе мероприятий, проведенных пограничниками совместно с представителями Государственного таможенного комитета.

«Так как поведение Гезяль Байрамовой вызвало подозрение, был проведен досмотр ее ручного багажа, в котором были обнаружены незадекларированные 12 тысяч долларов США.

По факту Следственным управлением ГПС возбуждено уголовное дело по статье 206.1 («Контрабанда»), ведется следствие», - заявили в Госпогранслужбе.

Тимур Рзаев, Э.Т.