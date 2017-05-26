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Общество

В Азербайджане учителя, показавшие очень слабый результат на диагностическом оценивании знаний, будут сокращены 26.05.2017 14:36

В Азербайджане до сегодняшнего дня Министерство образования провело диагностическое оценивание знаний около 140 тысяч учителей.

В настоящее время в Баку проводится оценивание знаний 7 тысяч учителей. На этом процесс будет завершен.

Об этом заявил глава пресс-службы Министерства образования Джасарат Валехов, передает АПА.

По его словам, цель проведения этой работы – подготовка кадров, которые дают качественное образование. 

Дж.Валехов отметил, что в Министерстве образования уже есть определенная информация в связи с результатами диагностического оценивания: «Некоторые учителя, которые показали слабый результат во время диагностического оценивания, будут привлечены к тренингам. Таким образом, им будет предоставлен шанс улучшить свои результаты. Есть учителя, которые продемонстрировали очень слабый результат, они будут сокращены, потому что другого выхода нет. Мы хотим, чтобы образовательная среда была обеспечена грамотными, высокообразованными, обладающими хорошими навыками учителями. В прошлом году для приема на работу обратилось рекордное число учителей, 30 тысяч из них приняли участие в экзаменах. В этом году в Азербайджане вакантных мест стало больше, создаются новые условия для приема на работу учителей, которые дают качественное образование».

 Официальный представитель министерства отметил, что в этом году в конкурсе по приему учителей на работу будет достаточное количество вакантных мест: «Ожидается, что в этом году будет более 6000 тысяч вакантных мест для учителей. Основная цель – привлечение на работу еще большего числа молодых и высокообразованных учителей».

Заместитель заведующего отделом кадров Министерства образования Эшги Багиров добавил, что в некоторых случаях профессионализм учителей будет повышаться за счет тренингов: «Но даже если будут обеспечены тренинги для учителей, показавших очень низкие результаты на оценивании, работа их педагогами не считается целесообразной. Ответственным за образование лицам даны поручения с целью рассортировки трудовых договоров учителей. Не хочу, чтобы нашим детям, ученикам преподавали учителя с такими низкими знаниями. Даже если будет мало часов, их места будут вынесены на вакансию. Кандидаты, набравшие на конкурсах достаточно баллов, не могут быть обеспечены работой из-за отсутствия свободных мест в школах».

Э.Багиров подчеркнул, что число учителей с низкими показателями диагностического оценивания достаточное: «Возможно, некоторые учителя напишут заявление об уходе по собственному желанию. Такие случаи уже есть. Несколько учителей уже написали заявление об увольнении».

А.А.

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