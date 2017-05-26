В субботу, 27 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер, который вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +14 до +17, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +15 до +17, днем - от +21 до +23 градусов.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70–80%, днем - 55–65%.

В районах Азербайджана 27 мая местами дожди и грозы, временами осадки будут интенсивными, есть вероятность града. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, днем - от +22 до +27. В горах ночью - от +5 до +10, днем - +12 до +17 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что до вторника, 29 мая, комфортная температура и умеренное колебание метеорологических показателей благоприятно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.