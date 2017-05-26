Сын совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов возглавил рейтинг самых богатых наследников России, составленный изданием Forbes.

"В списке 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд. Общее количество детей в этих семьях - 47", - говорится в сообщении.

Юсуф Алекперов (1990 г. р.) унаследует $14,5 млрд, дочь председателя советов директоров компаний "СУЭК" и "СГК" Тара Мельниченко (2012 г. р.) - $13,2 млрд и двум детям председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона достанется по $9,2 млрд.

На четвертом месте - сын совладельца "Альфа-Групп" Алексис Кузьмичев (2009 г. р.), он получит $7,2 млрд. Замыкает пятерку богатейших наследников России дочь совладельца сети "Магнит" Полина Галицкая (1995 г. р.), которая получит $6,8 млрд.

По данным издания, которое также приводит общую статистику, "совокупное состояние всех 96 российских миллиардеров из списка Forbes составило $386 млрд, у них в общей сложности 274 ребенка. Иными словами, на каждого из детей миллиардеров в среднем приходится $1,4 млрд из накопленного их родителями богатства".

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Как отмечается на сайте проекта "Обовсем.ру", единственный наследник совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов родился 20 июня 1990 года. Несмотря на принадлежность к золотой молодежи, в скандалах замешан не был. Еще с детства было ясно, что мальчик продолжит семейное дело, и после школы молодой человек поступил в РГУ имени Губкина, где окончил обучение на инженера-нефтяника, а затем поехал в Западную Сибирь, где проработал оператором по добыче нефти. Это не единственное образование молодого человека. В 2016 году Юсуф Алекперов через "Инстаграм" показал подписчикам фото второго диплома по специальности "Экономика и менеджмент".

Юсуф Алекперов продолжит дело отца, но с одним условием: пакет акций "Лукойла" нельзя делить и продавать. Об этом сам Вагит Алекперов заявил на передаче "Большой дозор" в 2013 году. Он объяснил, что этот шаг позволит компании сохранить стабильность надолго. Но скоро ли займет Юсуф одну из топовых позиций в "Лукойле", сказать трудно, так как в одном из интервью Вагит Алекперов признался, что для этого сотрудник должен иметь стаж не менее 10-15 лет в данной сфере.

До 2016 года Юсуф считался одним из самых завидных женихов страны, но однажды утром он через "Инстаграм" заявил на весь мир о своей свадьбе. Поклонникам интересно, где познакомились Юсуф Алекперов и Алиса Колесник. Несмотря на то что пара уже вместе больше года, о жене Юсуфа ничего не известно, кроме даты рождения - 22 марта.

В том, что Юсуф Алекперов живет яркой и насыщенной жизнью, сомневаться не приходится. У молодого человека широкий круг интересов. Большой страстью молодого человека являются автомобили - у него есть личный автопарк, он любит заниматься их тюнингом, и, конечно же, машины не стоят в гараже без дела, так как их владелец принимает участие в спортивных гонках.