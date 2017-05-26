Народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии АзССР, кавалер ордена «Шохрат» независимого Азербайджана Ильяс Эфендиев пришел в литературу в 1939 году, в 25-летнем возрасте, когда вышел в свет первый сборник его повестей и рассказов «Письма из деревни».

Через год он уже был принят в Союз писателей Азербайджана, а после окончания войны, в 1945 году, у него вышел второй сборник «Ясные ночи».

Уже в этих первых книгах проявился будущий его литературный «почерк», стиль: диалоги героев были динамичны, эмоциональны, раскрывали характер каждого персонажа, их индивидуальность так, будто вскрывая созревший и до поры скрытый нарыв, боль души или требующую выхода радость. В дальнейшем это качество приобрело устойчивое свойство — во всех своих произведениях писатель в целях яркого раскрытия характера персонажей «раскручивал» их диалоги до самого высокого уровня кульминации, чтобы держать зрителя в напряжении, заставляя с не­ослабевающим интересом следить за тем, как разворачивается действие, какой выход будет найден из сложившейся острой и конфликтной ситуации.

Этот новый в азербайджанской литературе стиль был назван лирико-психологическим. Написанные в этом стиле пьесы «Светлые пути», «Вешние воды», «Семья Атаевых» словно магнитом притянули таких известных режиссеров, как Адиль Искендеров и Тофик Кязимов, и вскоре репертуар Азербайджанского драмтеатра обогатился спектаклями, проходившими при полном аншлаге.

При этом особой зрительской любовью пользовались спектакли «Семья Атаевых», «Ты всегда со мной», в котором были заняты известнейшие актеры. Они долго не сходили со сцены. Основным их лейтмотивом была тема любви. Та лирика и психологизм, которые в них присутствовали, соответствовавшие жизненной правде ситуации и характеры героев, исповедальность их диалогов, раскрывающий глубину чувств, переживаний, помогали зрителям проецируя их на себя, свои жизненные коллизии, неосознанно проводить ревизию собственной жизни, взглядов, испытывая тот катарсис, душевное очищение, в чем и состоит основная задача театра.

Своим новаторским творчеством Ильяс Эфендиев привнес в литературу и в театр свежую струю, тот «воздух» некоторой свободы, в котором публика, пережившая тяжелые годы репрессий и войны, особенно нуждалась.

Новаторство писателя было высоко оценено известным театроведом и литературоведом Джафаром Джафаровым, который писал, что «эта тенденция непосредственно связана с гуманистической концепцией нравственной оценки личности, с демократизмом в духовной жизни общества, с новым этапом борьбы за нравственность, с поисками нового положительного героя».

Произведения Ильяса Эфендиева неоднократно издавались на русском языке. В повестях «Кизиловый мост» и «Ивы над арыком» писатель затрагивает острые проблемы отношения к труду, любви, семье, показывает столкновение мыслящих, прогрессивных людей с теми, кто подвержен предрассудкам, пережиткам прошлого.

Повесть «Любовь за семью горами» посвящена азербайджанской деревне середины прошлого века. В ней жизнь деревни показана во всех ее противоречиях. В оригинальную форму традиционного восточного повествования облечен живой жизненный материал в «Повести о Сарыкейнек и Валехе», повествующей о том, как шофер Валех и крановщица Сарыкейнек отстаивают свои нравственные идеалы.

В 2014 году, когда согласно Распоряжению президента Ильхама Алиева отмечался 100-летний юбилей Ильяса Эфендиева, в Азербайджанском государственном театре юного зрителя на основе этого произведения был поставлен спектакль.

Литературоведы отмечают, что женские образы — самые яркие в произведениях Ильяса Эфендиева. Женщины в его пьесах всегда свободно выражают свои чувства и, стремясь к независимости, свободны в действиях и поступках. Они не боятся вступать в борьбу с тем, что чуждо их нравственному идеалу.

Автор изданной в Анкаре монографии «Ильяс Эфендиев. Жизнь и творчество» отметил характерную черту его творчества — тот факт, что, живя в советский период, он воспевает не правящую идеологию, а описывает жизнь простых людей, их чувства и переживания, поэтому его произведения не имеют географических границ и постоянно обретают новых читателей.

Высокую оценку творчеству писателя дал Гейдар Алиев. Он сказал: «Ильяс Эфендиев как талантливый, одаренный драматург мастерски раскрывает перед нами картину минувших дней, показывает истинный ход исторических событий, имевших место в новой истории Азербайджана. Его исторические пьесы являются достоверным, литературно обработанным, обобщающим материалом для более глубокого изучения истории нашей родины в период ее присоединения к Российской империи. Вместе с тем, он объективно отражает и современные наши будни, умело подчеркивая при этом негативные и положительные особенности нашего времени. Считаю, что многие пьесы Ильяса Эфендиева имеют большое воспитательное значение».

Произведения Ильяса Эфендиева сыграли большую роль в развитии не только азербай­джанской драматургии, но и всего театрального искусства. Они по сей день не утрачивают своей актуальности и издаются большими тиражами, переводятся на многие языки мира. Ежегодно новый театральный сезон Азербайджанского государственного академического драматического театра открывается постановками по произведениям Ильяса Эфедиева.

Сегодня, 26 мая, литературная общественность Азербайджана отмечает 103-й день рождения этого выдающегося писателя.

Франгиз СУЛЕЙМАНОВА