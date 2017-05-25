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Общество

Завод Norm Sement провел мероприятия в рамках KCO проекта Norm Ustalar Klubu – ФОТО 25.05.2017 11:32

В рамках проекта Norm Ustalar Klubu завод Norm Sement организовал в 6 районах ряд мероприятий с участием мастеров из различных регионов республики.

Мероприятия состоялись, соответственно, в Губе, Габале, Гяндже, Мингячевире, Кюрдамире, Масаллы.

Со стороны профессионального персонала службы технической поддержки Norm Sement мастерам – членам Norm Ustalar Klubu, принимавшим участие в мероприятиях просветительского характера, была предоставлена полезная информация об эффективном использовании цементной продукции, а также о выборе оптимального соотношения состава цементных изделий. Персонал технической поддержки  провел широкие обсуждения с мастерами об инновациях в сфере кладочных и штукатурных работ, современных стандартах и по другим важным вопросам. Также были перечислены необходимые условия для получения оптимальной бетонной смеси в строительной сфере.

В заключение мероприятия внимание было уделено свободным обсуждениям, в частности, были обсуждены проблемы, с которыми часто сталкиваются мастера при использовании цементной продукции и способы их решения.

Мероприятия стали прекрасным шансом для проведения обсуждений между мастерами, обмена мнениями об особенностях их профессии.

Norm Sement уделяет большое внимание мастерам, работающим в строительной сфере, и поддерживает постоянное совершенствование профессиональных знаний и навыков с целью обеспечения эффективного использования цементов Norm конечными потребителями.

Подробную информацию о заводе Norm Sement можно получить на http://www.norm.az/press/news/20170525104953407.html  и на https://www.facebook.com/NORMLLC/posts/1115611341872265.

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