Дорожная полиция Баку прокомментировала установку на трассе Баку - Международный аэропорт Гейдар Алиев (возле Олимпийского стадиона) знака ограничения максимальной скорости в 40 километров в час, вызвавшего бурные протесты водителей и жаркие обсуждения в соцсетях.

В частности, водители были возмущены тем, что этот знак установлен на трассе, максимально разрешенная скорость на которой до знака составляет 120-100 км/час. Это означало, что в случае попадания на радар им грозит штраф в размере 250 манатов + 4 штрафных балла (за превышение скорости более чем на 61 километр в час).

Но, как заявили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, возмущение водителей хоть и понятно, но необоснованно.

«Знак был установлен к церемонии закрытия Исламиады и предназначался в первую очередь для ограничения скорости автобусов, привозивших и увозивших зрителей церемонии. Знак изначально был временным и уже убран», - отметили в управлении и подчеркнули, что никто из водителей не был оштрафован на 250 манатов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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