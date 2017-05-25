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Общество

В Каспийском море обнаружено тело мужчины 25.05.2017 19:19

Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года  «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте Производственного объединения «Азнефть» SOCAR», в составе представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в соответствии с утвержденным планом продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Каспийском море было обнаружено тело неизвестного мужчины.

В настоящее время выясняется, является ли мужчина одним из нефтяников, пропавших в результате обрушения эстакады Нефтегазодобывающего управления № 3 имени Н.Нариманова ПО «Азнефть».

После установления личности мужчины общественности будет предоставлена дополнительная информация.

АПА

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