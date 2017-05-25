25 мая в Баку проходит церемония награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии принимают участие заместитель министра образования Джейхун Байрамов, депутаты Милли Меджлиса, представители ряда государственных и частных структур, руководители НПО и учебных заведений, члены и председатели жюри, победители олимпиад, представители общественности.

Вначале прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем директор Института образования Эмин Амруллаев выступил с презентацией показателей поступления в вузы победителей республиканских предметных олимпиад.

Выступивший на мероприятии замминистра образования Джейхун Байрамов указал, что в сравнении с 2014 годом в этом году число участников увеличилось в 6 раз, и олимпиады охватили каждый регион Азербайджана.

«Ряд важных моментов, касающихся работы с одаренными детьми, нашел свое отражение в утвержденной распоряжением Президента Азербайджана «Национальной стратегии развития образования в Азербайджанской Республике», - сказал он.

Замминистра отметил необходимость проведения олимпиад, наряду с традиционными предметами, также по новым предметам.

«Проекты олимпиад по иностранным языкам, экономике, технологии, робототехнике, праву, предпринимательству, экологии будут способствовать выявлению талантов учащихся и обеспечат в будущем массовость их проведения», - сказал он.

Говоря об успехах азербайджанских учащихся на зарубежных олимпиадах, замминистра указал, что за последние четыре года школьники завоевали 66 медалей – 1 золотую, 11 серебряных и 54 бронзовых, отметив, что олимпиады проводятся в целях своевременного выявления талантливых учащихся, развития их потенциала и проведения с ними целенаправленной работы.

Далее выступил победитель олимпиады Эльдар Эфендиев, который рассказал о своей подготовке к этому состязанию знаний.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик, посвященный республиканской предметной олимпиаде, ее победителям. Было отмечено, что в первом туре (городском или районном) республиканской предметной олимпиады приняли участие около 30 тыс. учащихся.

В этом году, включая учащихся Нахчыванской Автономной Республики, в олимпиаде с участием учащихся 9-11 классов и особо одаренных детей младших классов по 8 предметам были определены 263 победителя. 48 учащихся завоевали золотую, 85 – серебряную и 130 – бронзовую медали.

На церемонии награждения победителям были вручены медали и ценные подарки.

Эльшан Рустамов, Г.Р.