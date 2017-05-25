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Общество

Минобразования вновь высказалось по поводу информации о ликвидации куррикулума 25.05.2017 18:40

Министерство образования прокомментировало информацию о ликвидации куррикулума.

Понятие «ликвидация куррикулума» исходит от необразованности.

Об этом заявил журналистам заведующий отделом программ развития образования Министерства образования, директор Института образования Эмин Амруллаев.

По его словам, куррикулум будет всегда.

«Не может быть образования без куррикулума. Информация о его ликвидации абсурдна», - сказал он, отметив, что куррикулум может быть лишь усовершенствован.

Напомним, что недавно в Азербайджане распространилась информация о возможной ликвидации куррикулума.

Для разъяснения ситуации информационное агентство 1news.az обратилось с запросом в Министерство образования, где указали на несоответствие данной информации действительности.

«Мы не знаем, с чем связано распространение подобной информации и откуда она взялась. Каких-либо обсуждений по поводу ликвидации куррикулума не ведется», - указали в министерстве.

Напомним, что еще в 2007 году Кабинетом министров Азербайджана был принят документ «Национальный куррикулум».

Национальный куррикулум – это рамочный документ концептуального характера, определяющий результаты обучения и стандарты содержания в области общего образования, предметы, предусмотренные для каждого этапа общего образования, недельную норму часов, отводимых на проведение классных и внеклассных занятий, правила организации учебного процесса, основные принципы оценивания и мониторинга результатов обучения и структуру куррикулумов по отдельным предметам.

Национальный куррикулум направлен на формирование личности как основной движущей силы развития общества и обеспечение соответствующего уровня образования и навыков, необходимых для разрешения проблем и самостоятельного принятия решений, принимая во внимание исключительное значение таланта и способностей каждой личности в современной эпохе, выработки в условиях глобализации и универсализации общественно-политической, культурной и социальной жизни, увеличения роли информационных и коммуникационных технологий и усиления конкуренции.

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Минобразования прокомментировало информацию в СМИ о ликвидации куррикулума

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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