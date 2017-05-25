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Общество

В Азербайджане завершается строительство новой дороги в туристический регион – ФОТО - ВИДЕО 25.05.2017 17:56

ОАО «Азеравтойол» завершает прокладку новой дороги Алатямир-Марсан-Тасмалы-Зейям-Ляляли в Гахском районе Азербайджана.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, протяженность новой дороги 26 км, ширина - 10 метров, на ней строятся автомобильные мосты. Дорога соединяет 8 населенных пунктов с общим населением свыше 7 тысяч человек.

В целом на дороге будет уложено 150 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Отметим, что после окончания строительства дорога послужит развитию туризма и сельского хозяйства в Гахском районе, приведет к созданию новых туристических маршрутов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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