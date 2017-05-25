В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) начал свою работу четырехдневный семинар для студентов ряда вузов страны, завершающих в этом году обучение по специальности «Нефтегазовая инженерия».

Семинар, посвященный современным методам увеличения нефтедобычи, организован по инициативе японской компании INPEX и при организационной поддержке БВШН и ООО SOCAR UPSTREAM Management International.

На открытии семинара присутствовали вице-президент SOCAR по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов, завотделом Научно-исследовательского проектного института нефти и газа SOCAR, старший геолог Эльвин Ахмедов, первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Такааки Усуи, сотрудник посольства Тошихиро Катагири, профессор Университета Васеда (Япония) Масанори Курихара, научный сотрудник Университета Утомо Пратама, вице-президент по управлению ресурсами компании INPEX Акихико Курашина и специалисты компании INPEX Такуя Мута и Йукито Номура.

Открывая первое заседание семинара, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что в жизни Высшей школы происходят важные события: недавно с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева был открыт новый кампус вуза, начался первый прием в магистратуру и скоро предстоит провести первый выпуск студентов, закончивших обучение в БВШН. Ректор высоко оценил сотрудничество Высшей школы с SOCAR, поблагодарил руководство компании ООО SOCAR UPSTREAM Management International за поддержку в проведении семинара и подчеркнул, что в новом кампусе созданы все условия для проведения подобных семинаров. Э.Гасымов также выразил признательность профессору Университета Васеда Масанори Курихара и представителям компании INPEX за принятие приглашения провести семинар, посвященный современным технологиям и методам повышения нефтедобычи.

Б.Гусейнов высоко оценил успехи Высшей школы в реализации стратегии в области образования и поблагодарил организаторов семинара – компании INPEX и SOCAR UPSTREAM Management International LLC, а также Университет Васеда.

Т.Усуи выразил удовлетворение посещением Высшей школы – вуза, имеющего самый высокий рейтинг. Он отметил, что семинар японских специалистов, организованный здесь, послужит дальнейшему укреплению дружественных связей между двумя народами.

В своем выступлении профессор М.Курихара выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества Университета Васеда с Высшей школой.

Вести семинар приглашены М.Курихара, У.Пратама, А.Курашина, Т.Мута и Й.Номура.

Первый день четырехдневного семинара был посвящен роли дренажного механизма в увеличении нефтедобычи и темам, связанным с первичной и вторичной добычей нефти. Во второй и третий день семинара слушатели ознакомятся с различными нетрадиционными термическими, химическими, микробиологическими и другими методами, используемыми для извлечения дополнительной нефти и добычи тяжелой нефти. В последний день семинара будет продемонстрирована компьютерная симуляция методов, которые применяются для повышения нефтедобычи.

Это уже второй семинар, который проводит в БВШН профессор М.Курихара. Первый семинар с участием японского специалиста был организован в Высшей школе в 2015 году.

Ялчин Алиев, Э.Т.