Кабинет министров Азербайджана обнародовал дополненный календарь праздничных дней на июнь 2017 года.
Как сообщили 1news.az в Кабмине, в июне праздничными днями будут понедельник, 26 июня, День Вооруженных сил Азербайджана, а также понедельник и вторник, 26-27 июня – дни празднования Рамазана.
«Поскольку оба праздника попадают на одну и ту же дату, выходными будут объявлены пять дней подряд - 24, 25, 26, 27 и 28 июня», - подчеркнули в Кабмине.
Кроме того, нерабочим днем является и 15 июня – День Национального Спасения.
Таким образом, в июне 6 дней будут нерабочими.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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