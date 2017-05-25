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Общество

Увеличено число нерабочих дней в июне - КАЛЕНДАРЬ 25.05.2017 15:16

Кабинет министров Азербайджана обнародовал дополненный календарь праздничных дней на июнь 2017 года.

Как сообщили 1news.az в Кабмине, в июне праздничными днями будут понедельник, 26 июня, День Вооруженных сил Азербайджана, а также понедельник и вторник, 26-27 июня – дни празднования Рамазана.

«Поскольку оба праздника попадают на одну и ту же дату, выходными будут объявлены пять дней подряд - 24, 25, 26, 27 и 28 июня», - подчеркнули в Кабмине.

Кроме того, нерабочим днем является и 15 июня – День Национального Спасения.

Таким образом, в июне 6 дней будут нерабочими.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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Названы нерабочие дни в Азербайджане в 2017 году

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