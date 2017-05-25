В пятницу, 26 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер к полудню сменится юго-западным.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от +14 до +16, днем - от +20 до +25 градусов.

В районах Азербайджана завтра местами возможен туман, дожди и грозы, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +16, днем - от +23 до +28 градусов.

В горах температура воздуха составит ночью от +4 до +9 градусов, днем - от +12 до +17 градусов.

Тимур Рзаев, Э.Т.