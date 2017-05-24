Первый шопинг-фестиваль, состоявшийся в Азербайджане, прошел на высоком уровне.

Об этом министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев заявил на мероприятии, посвященном итогам фестиваля.

«Мы организовали этот шопинг-фестиваль за очень короткие сроки – всего за месяц, и начальные расчеты показывают, что наши прогнозы оказались верны.

Планировалось, что в результате фестивалей, проведенных до конца 2017 года, дополнительно в госбюджет поступят 40-50 млн манатов.

Мы израсходовали из госбюджета этого года всего 700 тыс. манатов, общий бюджет фестиваля не превысил 1 млн манатов, однако в бюджет страны в результате фестиваля поступили 5,6 млн манатов, что говорит об эффективности мероприятия.

Кроме того, стоит отметить, что, согласно данным проведенного опроса, 98% респондентов выразили удовлетворение фестивалем», - сказал А.Гараев.

Министр также подчеркнул, что пиар-кампания фестиваля была организована на высоком уровне.

«Когда приглашенный гость шопинг-фестиваля Джанлука Вакки разместил в социальной сети свое фото в Баку, эта фотография в течение первого же часа набрала 9 млн просмотров», - подчеркнул А.Гараев.

Он отметил, что жители Баку рационально воспользовались системой Tax Free.

«В целом 208 торговых объектов приняли участие в фестивале. Это, конечно, не такая большая цифра, и мы должны сделать так, чтобы в дальнейшем к нему присоединилось больше торговых объектов. Мы уже сегодня должны начать подготовку к следующему шопинг-фестивалю, в который планируем вовлечь 500 торговых объектов», - сказал министр.

Он подчеркнул эффективную работу всей команды, участвовавшей в организации и проведении фестиваля, начиная с прошедших тренинги продавцов торговых точек и заканчивая работниками банковской сферы, таможни, налогов, служб аэропорта, артистов и деятелей искусства.

«В апреле обычно наблюдается спад в притоке туристов. То же самое было и в этом году, однако в сравнении с прошлым годом рост был налицо», - сказал министр.

В свою очередь, замминистра налогов Сахиб Алекперов отметил, что на работу налоговых органов и финансовых институтов никаких жалоб не поступало.

«Мы высоко оцениваем деятельность банков и налоговых киосков, хотя в последние дни фестиваля в банках наблюдалась высокая плотность. К следующему фестивалю мы постараемся устранить проблемы. В проведение следующего фестиваля будут вовлечены не только банки, но и банкоматы. Участники шопинг-фестиваля получат коды, введя которые в банкоматы, они смогут получить назад НДС за купленный товар», - сказал С.Алекперов.

Он отметил, что за дни фестиваля объем торговли составил 15 млн манатов.

«У этого фестиваля большой потенциал, и в дальнейшем эта сумма должна возрасти многократно», - считает замминистра.

По его словам, наибольший объем торговли в дни фестиваля был зафиксирован в Port Baku, на втором месте – Gənclik Mall, на третьем – Park Bulvar.

10 апреля – 10 мая в Азербайджане прошел первый не только в стране, но и на всем постсоветском пространстве шопинг-фестиваль. Он был организован в соответствии с Дорожной картой развития туризма, утвержденной Распоряжением Президента Азербайджана от 1 сентября 2016 года.

Проект, реализованный на основе международного опыта, был успешен с точки зрения развития туризма в стране, конкурентоспособности, партнерства государственного и частного секторов, расширения торговли, в частности, розничных продаж при сравнении с аналогичными фестивалями, организованными в других городах. Фестиваль также создал условия для применения системы возвращения НДС от суммы покупки.

Отмечается, что программа возврата оплаченного НДС является льготой, не имеющей аналогов в мире. Именно поэтому в дальнейшем Бакинский шопинг-фестиваль, отличающийся своей уникальностью, планирует учитывать спрос, предпочтения покупателей, обеспечение продукцией в соответствии с целевым рынком.

По сообщению организатора фестиваля, Бюро Конгрессов Азербайджана при Министерстве культуры и туризма страны, достигнутые в ходе фестиваля результаты успешны. Так, в апреле в Азербайджан прибыли 187 577 туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по 15 целевым странам был достигнут рост на 23%. За первые 10 дней мая Азербайджан посетили 70 766 туристов, что больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года по 15 целевым странам на 32%.

Участниками первого фестиваля стали 205 магазинов, 172 из которых участвовали в программе возврата НДС. В рамках системы Tax Free фестиваля были выданы 23 242 счета-фактуры. Общий оборот по подтвержденным счетам-фактурам составил 18 167 892 маната, банки вернули покупателям НДС на сумму около 1,8 млн манатов.

В ходе фестиваля покупатели воспользовались скидками, варьировавшимися в пределах 30-70% в рамках различных скидочных кампаний. По информации, полученной от участников фестиваля, по сравнению с апрелем 2016 года было зафиксировано увеличение объема продаж в магазинах одежды и аксессуаров премиум-класса на 15%, в магазинах по продаже одежды брендов массового уровня – на 46% и в магазинах, торгующих электроникой и бытовой техникой – на 200%.

Также была проделана большая работа в области маркетинга фестиваля, его пропаганды и освещения в мировых СМИ. Так, информация о фестивале посредством телевидения, радио, печати, онлайн-медиа, социальных сетей и интернет-телевидения была распространена в 54 странах мира. Помимо этого, сведения о фестивале были доступны миллионам пользователей социальных сетей, в частности, Facebook, Instagram, «ВКонтакте». Больше всего за ходом фестиваля наблюдали в России, Саудовской Аравии, Азербайджане, Украине, Казахстане, Беларуси, Грузии, ОАЭ, Омане и Катаре.

В рамках фестиваля были организованы различные мероприятия в торговых центрах, Ичери шехер, в парке Сабира, в которых приняли участие порядка 200 тысяч человек.

Все это будет способствовать пропаганде культурного и исторического наследия Азербайджана, потенциала страны в мире и, как следствие, укрепит туристический имидж Баку и регионов страны. Благодаря проводимым фестивалям увеличится приток туристов в Азербайджан, будет придан импульс развитию розничной торговли, туризма, гостиничного бизнеса, транспортной и других отраслей.

Следующий шопинг-фестиваль планируется провести в конце этого года.

Ялчин Алиев, Э.Т.