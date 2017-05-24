USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Общество

Абитуриент, набравший 700 баллов: «Поступление в Бакинскую высшую школу нефти – самый счастливый момент для меня» 24.05.2017 11:32

Вагаб Джабраилов родился в 2000 году в селе Лагич Исмаиллинского района.

В 2006-2017 годах учился в средней школе села Лагич. Во время учебы принимал активное участие в олимпиадах, других конкурсах и различных мероприятиях. В 2015 году Вагаб завоевал бронзовую медаль на Республиканской олимпиаде по математике.

По результатам итогов, обнародованных Государственным экзаменационным центром, во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана на 2017/2018 учебный год Вагаб Джабраилов набрал самый высокий результат – 700 баллов. Молодой человек решил получить высшее образование в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), выбрав специальность «Инженер по автоматизации процессов».

– Как тебе удалось добиться того, чтобы набрать 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант, или везение тоже играет роль?

– Я думаю, что 700 баллов на вступительных экзаменах – это результат моих трудов. Этого можно достичь лишь благодаря напряженной подготовке. Кроме того, большую роль играют внимание и умение концентрироваться на каждом вопросе экзамена.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

– В первые минуты экзамена я волновался, наверное, как и все остальные. Но когда начал отвечать на вопросы, появилась уверенность в себе. Я думаю, успех на экзаменах зависит именно от этого момента. После экзаменов я сверил свои ответы с представленными официальными ответами Государственного экзаменационного центра и понял, что мне удалось набрать высокий балл.  

– Почему ты выбрал именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?  

– За короткий период времени Бакинская высшая школа нефти заняла особое место в системе азербайджанского образования, и именно этот вуз я выбрал задолго до экзамена. Что касается моей будущей специальности «Инженер по автоматизации процессов», то я выбрал ее потому, что меня всегда интересовали компьютерные технологии и робототехника. Поставил себе цель – стать отличным специалистом в этой области, известным не только в Азербайджане, но и в мире.

– О чем ты больше всего мечтаешь?

– Я хочу стать одним из лучших специалистов-инженеров страны, известных за рубежом. Моя самая заветная мечта – прославить свою Родину во всем мире как страну передовой науки.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

– В будущем я вижу себя работающим в одном из самых престижных научных международных центров, где я буду достойно представлять Азербайджан. Я верю, что обязательно достигну своей цели.

Э.Т.

183количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
СМИ опубликовали фотографию «манчестерского террориста» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТООбъявлен доход от продажи билетов на Исламских ИграхМелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета - ВИДЕОКурс на предвзятость: что стоит за безразличием западных СМИ в отношении Исламских Игр в Баку?49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТОУмер актер Роджер Мур, известный по роли Джеймса Бонда – ФОТОМолода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТОСМИ: Икер Касильяс переезжает в АнглиюГТК прокомментировал скандал с вывозившим из Азербайджана валюту гражданином Израиля - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 мая12:36 Абульфас Гараев: Первый шопинг-фестиваль, состоявшийся в Азербайджане, прошел на высоком уровне12:28 Израиль развивает сотрудничество с Нахчыванской Автономной Республикой – ФОТО12:20 Александр Никитин: «Нефтчи» предложил мне черную волгу, но я отказался»12:12 Прошедшая без невесты свадьба Аббаса Багирова: как это было? – ФОТО12:04 Мубариз Ахмедоглу: Несмотря на многие изменения вокруг нагорно-карабахского урегулирования, методы работы МГ ОБСЕ неизменны11:56 Папа римский принял Трампа в Ватикане11:51 Тарлан Ахмедов официально покинул АЗАЛ11:48 На линии противостояния войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг11:40 Издана книга «Основные направления внешней политики Азербайджанской Республики (1991-2016 годы)»11:32 Абитуриент, набравший 700 баллов: «Поступление в Бакинскую высшую школу нефти – самый счастливый момент для меня»11:24 Армения продолжит использовать консервные банки на линии соприкосновения войск в Карабахе11:16 Армянский террор бросает вызов Грузии11:08 Содокладчики ПАСЕ совершат визит в Азербайджан11:00 Частично рассекречен сюжет седьмого сезона сериала «Игра престолов» - ФОТО - ВИДЕО10:52 Говорим терроризм, подразумеваем — Армения