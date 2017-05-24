Ключевые аспекты миграционной политики Азербайджана обсуждались 24 мая на бизнес-форуме, организованном Caspian European Club и Caspian American Club при участии начальника Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджанской Республики Фирудина Набиева.

Выступая на бизнес-форуме, глава ГМС, государственный советник миграционной службы II класса Фирудин Набиев проинформировал о деятельности и дальнейших планах руководимой им Службы. По его словам, Служба успешно осуществляет государственный надзор над привлечением иностранцев к оплачиваемой трудовой деятельности в рамках выделенной квоты, что отвечает целям, поставленным перед ГМС Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава ГМС напомнил, что ежегодно квота трудовой миграции утверждается Кабинетом Министров Азербайджанской Республики за 3 месяца до начала следующего года.

Фирудин Набиев подчеркнул, что в соответствии с подписанным в 2013 году протоколом о сотрудничестве в сфере национализации нефтегазовых проектов с участием Государственной миграционной службы, контроль над поэтапным замещением иностранного персонала местными профессиональными кадрами значительно усилился. В то же время он отметил, что для удовлетворения требований работодателей в рабочей силе необходимо создать условия для более широкого и рационального использования местных кадров.

«Сегодня, в условиях формирования благоприятных бизнес- и инвестиционных условий, усиления государственной поддержки частному сектору и предпринимательству, Государственная миграционная служба в соответствии с требованиями законодательства выступает за укрепление сотрудничества с предпринимателями. В связи с этим проводятся многочисленные встречи с представителями бизнеса, ведется работа по максимально быстрому решению возникших вопросов», - подчеркнул начальник ГМС.

Как отметил Фирудин Набиев, для обеспечения объективности и прозрачности при рассмотрении жалоб физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 3 февраля 2016 года, был создан Апелляционный совет Государственной миграционной службы и Секретариат совета, утверждены их состав и Положение.

«К нам также поступают обращения о получении разрешений на временное проживание на территории Азербайджанской Республики с целью предпринимательской деятельности, возглавить филиал или компанию. К сожалению, мы иногда сталкиваемся со случаями незаконной миграции или отсутствием оснований для подобной деятельности на территории страны», - отметил глава ведомства.

В рамках бизнес-форума компании Caspian European Club обсудили пути решения проблем, связанных с миграционной политикой Азербайджана, а также внесли предложения для продолжения активного диалога между бизнесом и Государственной миграционной службой.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил Фирудина Набиева за конструктивный диалог, а также внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Клуба в ходе мероприятия.

Тельман Алиев отметил, что с сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia, которая будет заниматься организацией бизнес-форумов, CEO Lunch, тренингов, семинаров, круглых столов, ежегодного Caspian Energy Forum и церемонией вручения национальных и международных премий в Тбилиси и Батуми.

Он также напомнил, что Клуб был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club и Caspian American Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. По словам Тельмана Алиева, с момента создания Caspian European Club и Caspian American Club способствуют привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club и Caspian American Club, объединяющие в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работают в 50 странах мира, ведут активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В ходе бизнес-форума Фирудину Набиеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club.

В бизнес-форуме принимали участие руководители компаний, представители дипломатического корпуса и международных организаций.

АЗЕРТАДЖ