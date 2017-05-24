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Общество

В Азербайджане две компании подготовили видеоролик к Дню Республики -ВИДЕО 24.05.2017 18:20

Социальный видеоролик, подготовленный APA Holding и Mover.az к 99-летию Дня Республики, был воспринят пользователями социальных сетей с большим интересом.

В краткий срок видеоролик, подготовленный съемочной группой APA Holding, посмотрели сотни тысяч людей. Автор идеи ролика Гаджиага Алиев сказал, что гордится участием в съемке такого социального проекта: «Очень приятно, что этот видеоролик посмотрели и оценили сотни тысяч людей. Благодарю всех, кто посмотрел наш ролик».

Наряду с видеороликом компания mover.az придала посвященный Дню Республики дизайн «Yaşa, yaşa çox yaşa, Ey şanlı Azərbaycan!» профилям пользователей социальных сетей. Благодаря этому сотни тысяч пользователей facebook отметили годовщину Республики.

Отметим, компания mover.az была создана в 2015 году. Компания занимается доставкой в Азербайджан товаров, заказанных в режиме онлайн с турецких коммерческих сайтов.

АПА

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