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Общество

Минобразования выступило за продление учебного года 24.05.2017 16:40

В последние дни в СМИ и социальных сетях обсуждается вопрос о том, чтобы учебный год в Азербайджане начинался 1 сентября и завершался 25 мая.

Об этом глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, два года назад Кабинет министров принял решение о продлении учебного года на две недели.

«Главная цель заключалась в том, чтобы создать определенное соответствие между количеством учебных недель в развитых странах (38-40 недель) и в нашей республике, отстающей количеством учебных недель (раньше было 32 учебные недели, а сейчас 34)», - написал он.

Дж.Валехов указал, что, несмотря на продление учебного года, Азербайджан все еще отстает от количества учебных недель в развитых странах по меньшей мере на 3-4 недели.

«Может восполнить этот пробел, начав учебный год 1 сентября и завершив его 14 июня? Как вы считаете? Начать ли обсуждения в этом направлении? И назвать эти обсуждения - хотим учиться на 2 недели больше», - написал он, отметив, что Азербайджану еще предстоит перейти на 12-летнее образование.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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