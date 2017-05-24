USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Общество

25 мая в Баку и на Абшероне до +25 24.05.2017 16:25

В четверг, 25 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +14 до +16, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +14 до +16, днем - от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75–85%, днем - 60–65%.

В районах Азербайджана 25 мая местами дожди и грозы, временами осадки будут интенсивными, есть вероятность града, однако в дневные часы в большинстве районов преимущественно без осадков. Будет преобладать западный ветер, который временами может усилиться.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +23 до +28 градусов. В горах ночью - от +5 до +10, днем – от +13 до +18 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что в четверг на Абшероне ожидается ветреная погода, что может вызвать у некоторых людей ощущение дискомфорта.

Елена Остапенко, Э.Т.

312количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
СМИ опубликовали фотографию «манчестерского террориста» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТО49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТОМелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета - ВИДЕОМолода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТО«Она так благодарила за то, что я разрешила ей пойти на концерт»: Истории погибших и пропавших в манчестерском теракте - ФОТОПрошедшая без невесты свадьба Аббаса Багирова: как это было? – ФОТОАнастасия Ибрагимли: «Я решила надеть хиджаб не для кого-то или чего-то, а ради себя и Аллаха»Названо имя самой сексуальной женщины 2017 года – ФОТОАли Аббасов назначен на новую должность

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 мая17:05 Новая инфраструктура «Советской» готовится к открытию – ФОТО – ВИДЕО16:52 Натиг Алиев: «На венской встрече сюрпризов не будет»16:42 МВД Азербайджана изменило правила эвакуации автомобилей16:40 Минобразования выступило за продление учебного года16:37 Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы - ФОТО16:25 25 мая в Баку и на Абшероне до +2516:12 Иностранным туристам вернули деньги и телефоны, потерянные ими во время закрытия Исламиады16:04 Полина Рагимова в «Фенербахче»15:48 Очередное обвинение в адрес Игбала Агазаде: Он и его окружение давно «зарабатывали» на хлеб, работая информаторами Махмудова15:40 Пользователи соцсетей жестко раскритиковали Ким Кардашьян за неуместный пост о теракте в Манчестере - ФОТО15:32 Очищено от мин свыше 2,1 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО15:24 Реконструируется одна из оживленных улиц Баку – ФОТО – ВИДЕО15:16 В Лондоне отметили 25-летие деятельности BP в Азербайджане - ФОТО15:08 «Две лодки» Сакины Джафар: книга, которую нужно читать постоянно - ФОТО15:00 Есть силы, которые хотят вбить клин в отношения между азербайджанцами и русскими - «Казахская диаспора»