В четверг, 25 мая, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +14 до +16, днем - от +20 до +25 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +14 до +16, днем - от +23 до +25 градусов.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 75–85%, днем - 60–65%.

В районах Азербайджана 25 мая местами дожди и грозы, временами осадки будут интенсивными, есть вероятность града, однако в дневные часы в большинстве районов преимущественно без осадков. Будет преобладать западный ветер, который временами может усилиться.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +23 до +28 градусов. В горах ночью - от +5 до +10, днем – от +13 до +18 градусов.

Гидрометцентр накануне отмечал, что в четверг на Абшероне ожидается ветреная погода, что может вызвать у некоторых людей ощущение дискомфорта.

Елена Остапенко, Э.Т.