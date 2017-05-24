Ведется работа по реконструкции дорог поселка Гарачухур в Сураханском районе Баку.

Как сообщил 1news.az пресс-секретарь ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в частности, в рамках этих работ начата реконструкция одной из центральных дорог поселка – улицы Этибара Бакирова.

На улице протяженностью 1,9 километра и шириной 9-12 метров будет уложено новое асфальтобетонное покрытие - 20 тысяч кв. метров.

В соответствии с проектом, на ул.Э.Бакирова будет уложено 1500 погонных метров новых бордюров, реконструирована система ливневой канализации, а также частично перенесены, частично заменены на новые подземные коммуникации, установлены дорожные знаки (55 штук) и новая система освещения, нанесена дорожная разметка, созданы новые широкие тротуары.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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