19 мая в «Азери Китаб» прошла презентация книги Сакины Джафар «Две лодки.

Путешествие одной души в океане бесконечности». Как написано в предисловии к книге, «эта книга предназначена для людей-мистиков, людей-философов, мыслителей, искателей истины, верящих в Божественную любовь и чудеса!

Книга побуждает нас задуматься о Любви, Боге, смысле жизни и качествах совершенного человека на Пути к Истине».

Я долго подбирала слова, чтобы описать впечатления от книги Сакины Джафар. В поисках цитаты, которую можно привести в качестве эпиграфа, я открыла книгу и… не смогла оторваться. Как не смогла и выбрать какое-то одно высказывание автора. Потому что это не просто книга, это – своего рода «Справочник Мессии» (кто в теме – знает, о чем я). Это – вроде бы известные истины, но сказанные так, что, воскликнув что-то вроде «я же это не раз читала, слышала, но вот сейчас, наконец, услышала, почувствовала и прочувствовала», испытываешь какую-то удивительную гармонию. И главное, книга очень искренняя и… смелая. Да-да, не каждый решится вот так открыть душу. При этом одновременно четко ощущаешь, что автор все сказанное в книге прожил и прочувствовал, а потому – уверен в сказанном и именно по этой же причине не боится своей открытости.

До начала презентации нам удалось побеседовать с Сакиной ханум, и она повторила то, что ощущалось на интуитивном уровне:

- В этой книге описано все, что я прочувствовала каждой клеточкой: всю боль, все слезы, все страдания, все испытания, все переживания. Здесь я рассказала о том, как я познавала любовь, как училась любить и прощать, как пыталась совершенствовать свой ум и характер. Как выживала, не утрачивая даже в самых тяжелых моментах веру в Бога и добрых людей, как пыталась всегда быть достойной.

По словам С.Джафар, непоколебимая Вера во Всевышнего пришла к ней в раннем детстве, когда бабушка рассказала ей о Боге.

- Меня этот рассказ очень «зацепил», и стала очень верить в Бога. Безусловно, сначала эта вера была, что называется, «слепой», я представляла Бога в виде доброго дедушки с бородой, и каждый вечер перед сном я с ним разговаривала. Я верила в сказки, в чудеса, но что самое удивительное - заставила поверить во все это и своих близких.

Потому что моя вера становилась причиной невероятных событий! И уже тогда я поняла, что главное – не допустить сомнения в том, во что веришь. Иначе… иначе ты сам себе закроешь путь к этому Чуду.

Однако эта вера стала для Сакины и главным испытанием: по мере того, как она взрослела, многие не воспринимали ее убеждений, принимая ее ранимость и чувствительность за наивность.

- Книгу я писала восемь лет, поначалу даже не задумываясь о том, что это будет книгой. Это были заметки, молитвы, стихи, которыми я делилась со своим дневником, а потом – на своей страничке в «Фейсбуке». Я просто делилась размышлениями о мире, жизни, Боге, об отношениях между людьми, искала ответы на извечные вопросы о смысле жизни, о вере, о чистоте души, о прощении… И очень переживала, когда не находила отклика у других. Тогда переживала. Потому что со временем я поняла, что даже эти не слишком приятные события шли мне на пользу, они совершенствовали мою Душу. Но знаете, что еще удивительно и прекрасно? После выхода в свет книги люди, которых я так ждала, «Люди-Зеркала», родные души стали встречаться мне в жизни очень часто! Я так благодарна Всевышнему за это! – говорит С.Джафар.

По ее словам, название книги к ней тоже пришло внезапно.

- Когда я уже задумалась всерьез о книге, я пребывала в некой растерянности: вроде бы, материала было достаточно, но я не могла его систематизировать, собрать воедино. Не могла соединить все мои записи в нечто гармоничное, цельное. И вдруг однажды я буквально услышала название «Две лодки», после чего моментально поняла, какой будет моя книга. Действительно, две лодки - «Лодка души» и «Лодка Разума»! А потом, когда я зашла за очередным блокнотом – я много лет веду дневник, я увидела блокнот с иллюстрацией, которая меня привлекла. Я отнесла его в издательство, показала дизайнеру, и объяснила, что хочу видеть в качестве обложки. Она не повторяла картинку на том блокноте, но общую идею передавала. И я очень благодарна дизайнеру издательства «Шарг-Гарб» за то, что он сумел уловить мою мысль, - рассказала Сакина.

- Сейчас я чувствую, что готова для новой книги. Она будет похожа на первую, но в то же время, она будет уже другой. Возможно, в нее уже войдут короткие притчи, маленькие рассказы. Некоторые были уже написаны, другие я пишу уже сейчас… Первая книга как будто дала мне «второе дыхание», потому что я сама ощущаю, как раскрываюсь, как ощущаю эту свободу души. У меня как будто выросли крылья.

На вопрос, чего она сама ждала от презентации, Сакина ханум призналась:

- Я хочу найти своего читателя. Я хочу услышать их мнение о том, чем я поделилась в своей первой книге. И я открыта к диалогу.

Сама презентация книги прошла очень тепло и душевно. Самые близкие и родные люди Сакины – ее семья: родители, супруг, очаровательный сын, с самым серьезным видом благодаривший всех пришедших на важное для его мамы событие, были рядом и искренне радовались за нее. А все пришедшие на презентацию гости, казалось, были «на одной волне» - волне духовности и гармонии. Атмосфера мероприятия была очень теплая и располагающая.

Торжественную часть открыла сама виновница торжества, выступив с очень трогательной речью.

- Я благодарна Всевышнему, который вел меня все это время путем познания истины, помогая и указывая дорогу там, где, казалось, дороги нет… Это - моя первая книга, мой писательский дебют, она выглядит скромно и, как говорит Михаил Жванецкий, относится к жанру «мелкого брызга». Но, как известно, сделать маленькие часы намного сложнее, чем сделать большие. Книга – результат огромного труда и работы над собой, своим мышлением в поисках истины на пути к Богу. Размер ее обманчив, за ее миниатюрностью скрываются долгие часы и бессонные ночи размышлений и поиска…

Я надеюсь, что книга найдет своего читателя. Ведь даже посреди каждодневных забот, рутины и стрессов мы пытаемся найти ответы на старые как мир вопросы: «Кто мы? В чем смысл нашей жизни? Что в жизни действительно важно, а что - второстепенно?». Меня эти вопросы занимают с самого детства. Книга представляет собой своеобразный сборник ответов, к которым я пришла за долгие годы поиска, - сказала Сакина Джафар.

Она также искренне поблагодарила всех, кто разделил с ней радость столь важного для нее события.

Выступившие вслед за героиней презентации Татьяна Микаилова, Лейла Магеррамова, Нателла Алиева и Эльчин Агакишиев почти в унисон отметили, что книга «Две лодки» уже стала для них важным открытием и обязательно станет произведением, с которым не расстаешься.

«Эту книгу надо читать постоянно, обращаясь к ней за ответами на важные вопросы», - сказала Т.Микаилова.

«Что есть Высший разум? Наверное, это – Любовь. И эта книга помогает это понять. Она помогает научиться главному умению: бескорыстно наслаждаться сегодняшним моментом», - сказал Э.Агакишиев.

Закончить статью хочется словами самой Сакины Джафар: «Смысл всех религиозно-философских учений один: Бог есть, Он - единственный создатель всего сущего. Пути достижения Бога разные, и каждый вправе выбирать свой. Любите и будьте любимы. Ведь не мы выбираем любовь, а любовь выбирает нас».

А приобрести книгу «Две лодки» вы можете в книжных магазинах «Али и Нино», «Академкнига» и в «Азери Китаб».

Натали Александрова

Фото: Лала Гулиева