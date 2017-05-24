Румыния предлагает Азербайджану новые возможности в высшем образовании

В Баку проходит первый румыно-азербайджанский Межуниверситетский форум, который собрал ведущих представителей сферы образования из министерств и университетов двух стран.

На повестке дня – вопросы реформирования образования в обеих странах, реструктуризация высшего образования в соответствии с нуждами все более конкурентной международной среды, а также проблемы адаптации к требованиям современного рынка труда.

Состоялось подписание четырех межуниверситетских соглашений, которые откроют дорогу к укреплению сотрудничества, в частности, мобильности студентов и преподавательского состава между университетами Азербайджана и Румынии. В соответствии с одним из них в Баку откроется Центр изучения румынского языка.

Румынская сторона представлена на форуме руководителями 10 ведущих университетов, возглавляет делегацию заместитель министра образования Румынии Гигель Параскив (Gigel Paraschiv).

В интервью 1news.az замминистра рассказал, что видит большие перспективы сотрудничества между университетами Азербайджана и Румынии, так как к этому есть обоюдное стремление.

В настоящее время в Румынии высшее образование получают 50 студентов из Азербайджана, пятеро из которых (трое – по степени бакалавра и магистра, двое – по степени кандидата наук) учатся по стипендиальной программе, предоставляемой румынским правительством, сообщил Гигель Параскив. Конкурс высокий – порядка 35 человек на место.

«Румынские университеты привлекают большое число иностранных студентов, в первую очередь высоким качеством образования, включая уровень профессоров и академической базы. Также большим преимуществом является гибкая академическая программа, признание дипломов румынских университетов на мировом уровне», - сказал он.

Не последнее значение для привлечения студентов имеет и стоимость образования. По словам Гигеля Параксива, высшее образование в Румынии, несмотря на качество, является более доступным по сравнению с другими европейскими странами.

В качестве примера он привел стоимость годового обучения на медицинском факультете в Румынии, которая равна 6 тыс. евро. Для сравнения: в других странах ЕС год обучения на медицинском факультете, по словам Гигеля Параскива, начинается от 14 тыс. евро в год.

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Замминистра также рассказал, что румынские университеты известны такими направлениями образования, как точные и инженерные науки, социально-гуманитарные науки.

«Сильной стороной румынских университетов является и то, что порядка 90% выпускников румынских вузов не испытывают проблем с трудоустройством не только в Румынии, но и во всей Европе», - сказал он.

Параскив также отметил, что румыно-азербайджанский Межуниверситетский форум в Баку призван стать лишь первым шагом в стремлении сторон расширять сотрудничество в сфере образования.

Проведение форума приурочено к 25-летию установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией.

Елена Остапенко, Э.Т.