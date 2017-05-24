USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Общество

Румыния предлагает Азербайджану новые возможности в высшем образовании 24.05.2017 14:04

В Баку проходит первый румыно-азербайджанский Межуниверситетский форум, который собрал ведущих представителей сферы образования из министерств и университетов двух стран.

На повестке дня – вопросы реформирования образования в обеих странах, реструктуризация высшего образования в соответствии с нуждами все более конкурентной международной среды, а также проблемы адаптации к требованиям современного рынка труда.

Состоялось подписание четырех межуниверситетских соглашений, которые откроют дорогу к укреплению сотрудничества, в частности, мобильности студентов и преподавательского состава между университетами Азербайджана и Румынии. В соответствии с одним из них в Баку откроется Центр изучения румынского языка.

Румынская сторона представлена на форуме руководителями 10 ведущих университетов, возглавляет делегацию заместитель министра образования Румынии Гигель Параскив (Gigel Paraschiv).

В интервью 1news.az замминистра рассказал, что видит большие перспективы сотрудничества между университетами Азербайджана и Румынии, так как к этому есть обоюдное стремление.

В настоящее время в Румынии высшее образование получают 50 студентов из Азербайджана, пятеро из которых (трое – по степени бакалавра и магистра, двое – по степени кандидата наук) учатся по стипендиальной программе, предоставляемой румынским правительством, сообщил Гигель Параскив. Конкурс высокий – порядка 35 человек на место.

«Румынские университеты привлекают большое число иностранных студентов, в первую очередь высоким качеством образования, включая уровень профессоров и академической базы. Также большим преимуществом является гибкая академическая программа, признание дипломов румынских университетов на мировом уровне», - сказал он.

Не последнее значение для привлечения студентов имеет и стоимость образования. По словам Гигеля Параксива, высшее образование в Румынии, несмотря на качество, является более доступным по сравнению с другими европейскими странами.

В качестве примера он привел стоимость годового обучения на медицинском факультете в Румынии, которая равна 6 тыс. евро. Для сравнения: в других странах ЕС год обучения на медицинском факультете, по словам Гигеля Параскива, начинается от 14 тыс. евро в год.   

Читайте по теме:

Азербайджанские студенты получат возможность подготовиться к обучению в Румынии, не выезжая из Баку

Замминистра также рассказал, что румынские университеты известны такими направлениями образования, как точные и инженерные науки, социально-гуманитарные науки.

«Сильной стороной румынских университетов является и то, что порядка 90% выпускников румынских вузов не испытывают проблем с трудоустройством не только в Румынии, но и во всей Европе», - сказал он.

Параскив также отметил, что румыно-азербайджанский Межуниверситетский форум в Баку призван стать лишь первым шагом в стремлении сторон расширять сотрудничество в сфере образования.

Проведение форума приурочено к 25-летию установлению  дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией.

Елена Остапенко, Э.Т. 

253количество просмотров
Румыния предлагает Азербайджану новые возможности в высшем образовании
Али Аббасов назначен на новую должность
Азербайджанские студенты получат возможность подготовиться к обучению в Румынии, не выезжая из Баку

В Азербайджанском университете языков с 2017/2018 учебного года появится возможность
Абульфас Гараев: Первый шопинг-фестиваль, состоявшийся в Азербайджане, прошел на высоком уровне
Абитуриент, набравший 700 баллов: «Поступление в Бакинскую высшую школу нефти – самый счастливый момент для меня»
Министерство образования отчиталось о проведенной работе в рамках IV Игр исламской солидарности

23 мая в Министерстве образования состоялся брифинг, посвященный участию студентов-волонтеров в проведении IV Игр исламской солидарности.
Генпрокуратура АР предупредила редактора одного из СМИ о недопустимости разглашения гостайны
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
СМИ опубликовали фотографию «манчестерского террориста» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАббас Багиров играет свадьбу без присутствия невесты – ФОТООбъявлен доход от продажи билетов на Исламских ИграхМелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета - ВИДЕО49-летняя народная артистка Айгюн Байрамова впервые вышла замуж – ФОТОКурс на предвзятость: что стоит за безразличием западных СМИ в отношении Исламских Игр в Баку?Молода и прекрасна: Ирина Шейк поразила Канны откровенным нарядом – ФОТОУмер актер Роджер Мур, известный по роли Джеймса Бонда – ФОТОСтала известна сумма, потраченная на церемонии открытия и закрытия ИсламиадыАнастасия Ибрагимли: «Я решила надеть хиджаб не для кого-то или чего-то, а ради себя и Аллаха»

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 мая14:12 Мария Стадник: «Хоть 20 раз выигрывай чемпионат Европы, если у тебя нет олимпийского золота, через два цикла тебя забудут»14:04 Румыния предлагает Азербайджану новые возможности в высшем образовании13:56 Пенелопа Крус в образе Донателлы Версаче – ФОТО13:48 Азербайджанцы Польши призывают российские власти не поддаваться на провокации13:40 Рейтинги Международного Банка Азербайджана могут быть пересмотрены13:32 Посол Великобритании в Азербайджане: Терроризм никогда не одержит над нами победу13:24 Азербайджанская организация направила письмо министру юстиции РФ в связи с закрытием ВАК13:16 «Она так благодарила за то, что я разрешила ей пойти на концерт»: Истории погибших и пропавших в манчестерском теракте - ФОТО13:08 Али Аббасов назначен на новую должность13:00 Азербайджанские студенты получат возможность подготовиться к обучению в Румынии, не выезжая из Баку12:52 Названо имя самой сексуальной женщины 2017 года – ФОТО12:44 США выделят урезанную на 90% финансовую помощь Азербайджану12:36 Абульфас Гараев: Первый шопинг-фестиваль, состоявшийся в Азербайджане, прошел на высоком уровне12:28 Израиль развивает сотрудничество с Нахчыванской Автономной Республикой – ФОТО12:20 Александр Никитин: «Нефтчи» предложил мне черную волгу, но я отказался»