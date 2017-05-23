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Общество

Махира Асадзаде: «Самой большой мечтой было набрать высокий балл и поступить в БВШН» - ФОТО 23.05.2017 13:12

Махира Асадзаде родилась 27 августа 1999 года в Баку.

В начальных классах училась в школе №40 Лачинского района, а затем – в средней школе №162 города Баку. На уроках всегда была активна, получала высокие оценки, успевая в то же время принимать участие в проводимых в школе встречах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях, за что не раз получала грамоты, дипломы и благодарности. Набрав во время нынешних вступительных экзаменов высший балл (700 баллов), Махира выбрала Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) для учебы по специальности «Инженер по автоматизации процессов».

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрала 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант, или везение тоже играет роль? 

- Конечно, чтобы добиться такого результата, нужно было очень постараться. Сначала я выбрала для себя цель, а потом уже стала к ней идти. Не думаю, что здесь главное – счастливый случай. Чтобы набрать 700 баллов, нужны талант, знания, упорство, а потом уже везение. И еще для достижения цели мало учиться только последние год-два, нужно заложить основу для изучения науки во время всей учебы в школе. 

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о периоде до и после экзаменов?

- До экзаменов переживала, как любой абитуриент. Но не скажу, что очень волновалась. А переживала за то, каким будет результат моих стараний и усилий моих учителей, давших мне знания, поэтому чувствовала свою ответственность. А после экзаменов ждала именно такого результата.

– Почему ты выбрала именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

- Высшая школа предоставляет студентам большие возможности, здесь готовят специалистов высокого класса. Думаю, что это лучший выбор для студента, и что те, кто, как и я набрали высокие балы, тоже выберут этот вуз.

– О чем ты больше всего мечтаешь?

- Когда была абитуриентом, самой большой мечтой было набрать высокий балл, чтобы попасть в БВШН. К счастью, эта мечта осуществилась. А теперь я мечтаю, чтобы и моя учеба в вузе была бы такой же успешной.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы?

- Верю, что мой нынешний успех – только первый шаг к еще большему успеху в будущем. Хочу стать хорошим инженером. Хочу стать профессионалом, чтобы приносить пользу Родине и народу.

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