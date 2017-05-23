Государственный таможенный комитет АР (ГТК) прокомментировал скандал с вывозившим из Азербайджана валюту гражданином Израиля Александром Горенштейном.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГТК, некоторые СМИ распространяют недостоверную информацию о том, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев таможенники предприняли незаконные действия в отношении гражданина Израиля, проходившего таможенный контроль, и незаконно отобрали у него валюту.

«Хотим отметить, что гражданин Израиля вывозил валюту, спрятав ее в специально сшитом кармане брюк, что можно увидеть и на представленном видео (с ним можно ознакомиться ниже – прим. авт.)», - отметили в ГТК и подчеркнули, что подробная информация о произошедшем будет предоставлена позднее.

Отметим, что ряд СМИ распространил информацию о том, что у гражданина Израиля Александра Горенштейна изъяли средства – 20 тысяч долларов, которые он положил на депозит в Международном банке Азербайджана в 2011 году под 14.4% годовых, и набежавшие к 17 мая 2017 года проценты – в целом 35 тысяч 612 долларов США.

А.Горенштейн снял их со счета и пытался вывезти из страны, предъявив расходный ордер, выданный банком. Но, как он сам утверждает, сотрудники таможни не обратили на это внимания и отняли у него деньги.

Горенштейн заявил, что уже обратился в посольство Израиля в Азербайджане, которое, в свою очередь, направило ноту в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Тимур Рзаев, Э.Т.